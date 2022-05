Spordikuulsus: venelased ja ukrainlased võinuks Wimbledonis koos paarismängu mängida

«Sport oskab end kuuldavaks teha ja eelarvamused purustada. Oleks olnud tore, kui Wimbledonis mänginuks ukrainlased ja venelased koos paarismängu. See näidanuks, et koos eksisteerimine on võimalik. Seda tuleks proovida,» ütles Eto'o.

«Aafrikas on iga päev sõda ja kuigi me teame ründajate nimesid, ei huvita see kedagi. Aafrikast tulnud sõjapõgenikke ei suhtuda üldse hästi. Võib-olla sellepärast, et nad ei kannatanud piisavalt? Kõige tipuks võtab Euroopa meilt gaasi, teemante ja teisi maavavarasid,» lausus Eto'o.