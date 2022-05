Kardiliidu ja autospordiliidu tüli kulminatsioon: Eesti tipud jäävad kodustelt meistrivõistlustelt kõrvale

Teine põhjus on seotud Eesti meistrivõistluste etappide läbiviimise formaadiga, kus ühele võistluspäevale on kokku pandud nii CIK-FIA kui ka monoklasside stardid. See aga sunnib kummaski arvestuses võistlejaid killustuma ning otsustama juba hooaja alguses ühe kasuks.

Sündmuste ajatelg

06.12.2021 Eesti Kardiliit avaldab 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste kalendri.

11.01.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustakse ühiselt koos Eesti Autospordi Liidu juhatusega,​ ​et kardispordi juhtimise ning EALi ja Eesti Kardiliidu koostöö osas jätkatakse kahepoolsete​ ​läbirääkimistega.

01.02.2022 EAL teatab ühepoolselt, et Eesti Kardiliidu asemel hakkab Eesti kardisporti korraldama​ ​EAL.

10.02.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustati jätkata läbirääkimisi EALiga. Läbirääkimiste​ ​platvorm: kardiklubid on juhtimisse kaasatud, kardispordi korraldamiseks on ette nähtud kindel summa​ ​litsentsituludest, Eesti Kardiliit korraldab Eesti meistrivõistlused. Läbirääkimised lõppesid edutult 04.03.

13.03.2022 Kardikogukonna pöördumine edastatakse EALi liikmetele ja volinikele.

14.03.2022 EAL avaldab 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste kalenderplaani. Neli etappi​ ​seitsmest toimuvad koos Prokardi võistlustega. Etappide kuupäevad kattuvad kõigi FIA KZ2 tiitlivõistluste​ ​ja FIA Academy Trophy sarja võistlustega. Kohe pärast kalendri avaldamist helistas Risto Algre Janis​ ​Kaalule ja andis kattuvusest teada, Kaal lubas kalendri korda teha, et FIA tiitlivõistlustel osalevad sõitjad​ ​saavad EMV-l osaleda.

17.03.2022 Kardiklubid esitavad taotluse kutsuda kokku EALi üldkoosolek.

31.03.2022 Moodustatakse EALi kardikomitee kooseisus Mart Liiksaar, Ivar Veerus, Mäido Villems ja​ ​Toomas Vain.

07.04.2022 Eesti Kardiliidu esindajad kohtuvad EALi volinike kogu liikmetega ning esitavad​ ​ettepaneku, et viis kardiklubide esindajat on valmis liituma kardikomiteega ning Eesti Kardiliit korraldab​ ​FIA klasside Eesti meistrivõistlused, eraldiseisvana Prokardi võistlusest.

10.04.2022 EAL esitab koostööks enda tingimused.

12.04.2022 Eesti Kardiliit teatab, et EALi pakutud tingimused ei võimalda sisulist koostööd ning​ ​soovitud kujul Eesti meistrivõistluste läbiviimist.

21.04.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustavad liikmed ja kardiklubid teha ettepaneku EALile,​ ​​et 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste punktiarvestusse läheksid ainult eraldiseisvad, väljaspool​ ​Prokarti korraldatavad etapid.

23.04.2022 Kardiklubid edastavad ettepaneku (lisatud) digiallkirjastatuna EAL​i ​kardikomiteele. Alla kirjutasid 12 kardiklubi, kelle sõitjad hõivasid 2021. a kardispordi Eesti​ ​meistrivõistlustel vähemalt esimesed kolm kohta ning paari erandiga EMV esikümne kõigis​ ​võistlusklassides. Enne Eesti Kardiliidu üldkoosolekut tutvustas Heikki Hõbemägi ettepaneku sisu Mart​ ​Liiksaarele, kes ei olnud vastu, kuid arvas, et kõige tähtsam on korraldaja Ivar Veeruse seisukoht. Veerus​ ​oli ettepanekuga nõus ja ütles, et peaasi et kõigil oleks hea sõita. Palus vormistada klubide kirjalik​ ​ettepanek.

26.04.2022 Mart Liiksaar saatis kirja, kus lükkas kardiklubide ettepaneku tagasi. Lühidalt,​ ​EAL ei saa EMV juhendit muuta, kuna kardisportlased on sellega arvestanud. EAL kardikomitee väidab​ ​seega, et kaitseb kardisportlasi kardisportlaste endi eest. Nagu kardiklubide ettepanekust ja käesolevalt​ ​ajateljelt nähtub, siis ei ole kardiklubid EALi t kehtestatud kalendriga arvestanud ega saagi olla.​ ​Kuivõrd tänaseni ei ole Eesti Autospordi Liit kardiklubidega 2022. a Eesti meistrivõistluste kalendrit​ ​arutanud, siis pöördume veelkord EALi poole, palvega muuta Eesti meistrivõistluste üldjuhendit​ ​vastavalt kardiklubide poolt juba esitatud ettepanekule.