Vene sportlased ründasid Ukraina olümpiamedalisti

«Kui Ukrainas algas täieulatsuslik sõda, võttis kohe minuga ühendust üks Venemaa sportlane. Ta tõdes, et saab täiesti aru, mis Ukrainas toimub, kuid ei julge seda enda perekonnale rääkida. Samuti kartis ta enda meelsust avalikult välja öelda. See lihtsalt poleks tema sõnul midagi aidanud ja Venemaal on võimatu poliitikute vastu võidelda. Siis sain tõepoolest aru, kui erinevad meie rahvad on,» lausus Rõzõkova Ukraina väljaandele Sport24.

Samas teab Ukraina kergejõustiklanna palju Valgevene sportlasi, kes on Ukrainat praeguses olukorras toetanud. Need on inimesed, kes võitlesid ka Valgevene presidendi Alaksandr Łukašenka režiimi vastu kaks aastat tagasi ning olid kodumaalt sunnitud lahkuma.

Samas on ukrainlanna saanud mitmeid sõnumeid Venemaa sportlastelt, kes on teda otseselt ka rünnanud. «Ma panin sotsiaalmeediasse postituse, et väljendada enda emotsioone praegusel hetkel. See polnud agressiivne, vaid lihtsalt emotsioonide kirjeldus. Pean tunnistama, et mitmed Venemaa sportlased ründasid mind ebameeldivate sõnumitega. Ma isegi ei saanud aru, kuidas nad mind üldse leidsid. Sel hetkel mõistsin, kui kurb praegune olukord tegelikult on,» tõdes ukrainlanna.

«Proovisin neile selgitada, et mõlemad riigid on hetkel sõjas, aga sain üllatavad vastused. Nende sõnul on kõik väljamõeldis. See on lihtsalt pöörane,» lausus Rõzõkova intervjuus Ukraina kergejõustikuliidule.