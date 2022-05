FIA reeglit farsiks pidav Hamilton tegi üsna iroonilise sammu

Tänavu teatas FIA, et hakkab jälgima teravamalt just sõitjaid ja nende ehteid. Nimelt pole võistluse ajal lubatud sõitjatel kasutada ühtki ehet ning nad peavad autosse istudes need enda kehalt eemaldama.

FIA on varasemalt teatanud, et just Hamilton on nende teravama jälgimise all. Britt aga teatas, et ei kavatse vähemalt kõrvaneetidest võistluste ajal loobuda, kuna neid pole võimalik niisama eemaldada, vaid tuleb küljest ära lõigata.