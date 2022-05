Sportlane anus Venemaa atleete

«Ma anusin Venemaa tüdrukutelt, et nad midagi teeksid. Näitasin neile Ukrainas toimuvaid pommitamisi ja sõjalennukeid lendamas. Soovisin, et nad kuidagi aitaksid,» lausus Kindzerska Ukraina väljaandele Sport24.

Vastuseks sai Aserbaidžaani judoka ainult positiivseid sõnumeid. «Nad ütlesid mulle, et nad on samuti rahu poolt ja kõik inimesed on sõja vastu. Kui ma midagi vajan, siis ainult pean neile kirjutama. Palusin neil tänavatele protestima minna, ent sain eitavad vastused. Nad ütlesid, et nad võetaks seal kinni. Meenutasin neile, et siin Ukrainas surevad inimesed selle sõja pärast,» jätkas judoka.