Ukraina jalgpallikoondislane: mulle ei mahu pähe, et ühele mehele tuli idee tappa miljoneid inimesi

20-aastane Trubin on terve oma karjääri mänginud Donetski Šahtari ridades. Ta kuulus meeskonna akadeemiasse ning nüüd ka põhimeeskonda. Nõnda on tal tulnud juba kaks korda silmitsi seista Venemaa vägede sissetungiga.

«Praegune olukord pole kellelegi kerge, ent kõige enam kannatavad inimesed, kes on Ida-Ukrainas. Jalgpallurid pole ka mingi erand, me pidime samuti evakueeruma ning jäime töötuks. Samas toetame enda riiki ja sõjaväge nii palju kui võimalik. Usume, et peagi see kõik lõppeb ja peame olema parimas löögihoos,» lausus Trubin sotsiaalmeedias.

«Minu jaoks on see väga raske, sest kogen seda juba teist korda enda elus. Esimest korda toimus see 2014. aastal Donetskis. Pidin enda kodu, lähedased maha jätma ja Kiievisse kolima. Kõik oli väga hästi minemas, ent nüüd on taas kaos.