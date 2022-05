Eesti sportlane kerkis parakergejõustiku Grand Prix etapil poodiumi kõrgeimale kohale

Värskelt IPC võistlusklassidesse kvalifitseeritud Jevgeni Ponikarav ja Raigo Roots osalesid esmakordselt rahvusvahelistel võistlustel. Raigo Roots saavutas klassis F57, mis on istudes heitjate kõige tugevam klass tulemusega 27.54 neljanda koha. Jevgeni Ponikarov oli oma klassis F33, mis on istudes heitjate klass, kus võistlevad ühe kehapoole halvatusega parasportlased tulemusega 20.90 teine.

Meeste juhendaja Mart Olman jagas uutele parakergejõustiklastele kiidusõnu. «Kokkuvõttes võib rahule jääda. Meil on kaks uut parakergejõustiklast, kes osalesid oma esimesel rahvusvahelisel võistlusel, nende tulemustega võib rahul olla, samuti saime juurde palju uusi teadmisi. Võistlustel kaks poolt: teades oma klassi, on võimalik end rahvusvahelises konkurentsis teiste sportlastega võrrelda, samuti said nad esmavõistlejatena hulga kogemusi ja teadmisi, millele treeningutel edaspidi rõhku panna. Egert Jõesaare jaoks oli see hooaja esimene võistlus, peagi ootab ees Heitjate seeriavõistluste esimene etapp,» ütles Olman.