Rannula kaotuse põhjustest: viskasime mööda

«Mööda viskasime,» vastas Pärnu Sadama peatreener, miks Kalev/Cramo vastu kaotati ning jätkas siis seletamist. «Alguses visked ei tabanud ja kui kusagilt sisse ei läinud, tekkis probleem, et hakkasime valesid viskeid võtma, kuigi algul olid visked õiged.»

«Mäng oli veidi rütmist väljas. Eelmine seeria oli teistsugune, teistsugune mäng, teistsugune vastane. Täna olid muudatused meeskonnas, mis rütmi saavutamisel kaasa ei aidanud. Usun, et järgmises mängus teeme parema partii. Seeria kestab kolme võiduni ja enne seeria algust ei arvanud keegi, et kumbki selle 3:0 võidab,» ütles Rannula.

Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbek rõhutas, et just kaitse ongi kõige tähtsam. «Tiitleid võidetakse kaitsega. Lasime neil esimesel poolajal 17 punkti visata. Visked võivad sisse kukkuda või mööda minna, aga kaitse peab olema omal kohal. Täna oli näha, et mehed tahtsid kaitses mängida ja kõik võitlesid kaitses,» rääkis Dorbek.