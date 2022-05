Ukraina esireket nõuab venelaste ja valgevenelaste rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldamist: sport on Venemaal propaganda tähtis osa

«Kui sõda algas, siis ma mõistsin, mis minu koduriigis toimus, mul oli keeruline mõelda, et peaksin venelastest mängijatega väljakut jagama. On liiga palju sidemeid, Venemaal on sport tähtis osa propagandast,» rääkis Svitolina Tennis World USA-le.

«Pidin midagi tegema. Ma ei saanud minna väljakule ilma, et oleks midagi oma riigi jaoks teinud. Nähes, kuidas sõdurid ja tsiviilisikud Ukrainat kaitsevad… See pani mind tegema avaldust, et kõik agressorriigi sportlased tuleks võistlustelt eemaldada. Räägime WTA, ATP ja ITFiga (rahvusvaheline tenniseliit - toim.), et nad rohkem teeksid, nagu Wimbledon. Meie, ukrainlased, toetame seda otsust,» ütles tipptennisist.