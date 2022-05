WRC etapivõitjast F1 meeskonna juhtivtöötajaks

Williams on praegu F1-sarja punane latern, kuid 1990ndatel surfati laineharjal, võideti viis konstruktorite MM-tiitlit ning kuigi kukkumine on pika ajalooga meeskonna jaoks olnud pikk ja põhjalik, siis töötavad tipptasemel taustajõud selle nimel, et tuua meeskonda jälle tähesära.

Eelmisel aastal nimetati Williamsi tiimipealikus 63-aastane Jost Capito. Sakslane on enda ümber koondanud tuumiku, millega suutis edu saavutada rallimaailmas. Võitmatuks osutunud Volksawagen Polo WRC-autost räägitakse legende, kuid kuninglikus vormelisarjas on Capito selleks, et aidata mudast välja kunagine tipptiim.