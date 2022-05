Schumacher FIA reeglite üle irvitavatest Hamiltonist ja Vettelist: nad käituvad nagu väiksed lapsed

Pärast seda otsustas Vettel protestida järgmise reegli pärast. Nimelt seisab FIA reeglites, et võistlejatel tuleb kanda lisaks tavalisele aluspesule veel tulekindlat aluspesu. Sakslase arvates oli see naeruväärne ning ta tõmbas tulekindlad aluspüksid enda võistluskombe peale.

«FIA-l on täiesti õigus nende reeglite osas. Need muudavad sõitmist turvalisemaks, sest õnnetus ei hüüa tulles. Nüüd aga noored F3 ja F4 sõitjad vaatavad, kuidas F1-ässad järgivad neid reegleid. On väga häriv vaadata, kuidas kogenud sõitjad nagu Hamilton ja Vettel käituvad justkui oleksid lapsed,» lausus Schumacher.