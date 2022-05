Eestlane tuli Mallorca Ironmanil teiseks

«Võistlusest ja aladest eraldi polegi väga palju rääkida, kui kõik mängib välja nii nagu oled oodanud ja lootnud,» kirjutas Jeret ühismeedias. «Esimest korda ujusin täispikka nii, et pidin kaks ringi ujuma, st vahepeal veest välja tulema ja siis uuesti vette minema. Esimese ringi ujusin 28 minutit ja teise ringi, kui vesi oli juba pooliku IM-i tegijaid täis, kaks minutit kauem. Saarele jõudes sain kohe aru, et rattarada pole kiire. Ajaga muutus see küll jõukohasemaks, kuid mitte kiiremaks. Rattarada oli ka omajagu lühem, seega lõpuaeg ei ole adekvaatne. Jooksurajal elasin üks-kaks kilomeetrit sisse. Rütm oli hea, kuid seda ma ei teadnud, kuidas ma täpselt liikusin. Sõitsin rattas ja jooksin jooksus päeva teised ajad. Minu jaoks on olulisim, et ma panin kokku ideaalse päeva ja võtsin enda tänastest võimetest maksimumi.»