Cristiano Ronaldo vastsündinud tütar sai sõna otseses mõttes ilusa nime

«Peame oma sügavaima kurbusega teatama, et meie pisipoeg on lahkunud. See on suurim valu, mida iga lapsevanem tunda võib. Ainult meie pisitütre sünd annab meile jõudu elada seda hetke lootuse ja õnnega. Soovime tänada arste ja õdesid asjatundliku abi ja toetuse eest. Oleme kõik sellest kaotusest muserdatud ja palume sel väga raskel ajal privaatsust. Meie poiss, sa oled meie ingel. Me armastame sind alati,» kirjutas Ronaldo toona Instagrami postituses.