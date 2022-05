Mukunga, kes muu! Keenia staier tõusis Tartu maastikumaratonil juba kuuendat korda poodiumi kõrgeimale astmele

Mukunga nentis, et rada on talle juba tutav ning selge. «See on mu lemmikrada ja tean seda hästi. Mõtlesin, et kui keegi hakkab lähemale tulema, siis olen valmis finišijooneni võitlema ja juurde veel panema,» rääkis esikohamees, kelle mälestusväärseim maastikumaratoni triumf pärineb 2017. aastast, mil ta läbis raja sokkides.