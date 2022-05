Venemaa malelegend: rahvusvaheline maleliit on KGB kontrolli all

Malekuulsus väidab, et KGB kontrollib FIDE-t läbi selle presidentide. Näiteks praegu on FIDE presidendiks venelane Arkadi Dvorkovitš.

«On palju salateenistusi, aga FIDE-t kontrollib KGB. Tenniseliit on venelaste kontrolli all läbi erinevate presidentide. Alustades Florencio Campomanesi ja lõpetades Arkadi Dvorkovitšiga. See on nende kontrolli all,» rääkis Kasparov Prosportile.