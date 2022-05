Veel üks Eesti sulgpallur tuli välisriigi meistriks

Rüütel on sel hooajal teine Triitoni sulgpallur, kel õnnestunud ühes Euroopa riigis klubimeistriks tulla. Esimesena sai sellega kaks nädalat tagasi hakkama Kristin Kuuba, kes Saksamaa Bundesligas võidutses BC Wipperfeldi rivistuses. Eeloleval nädalavahetusel on Helinal võimalus kõrge koht saavutada ka Itaalia Serie A-s, ta on oma klubiga Piume d’Argento BC jõudnud poolfinaali.