Kõige priskema rahakotiga WRC-sõitja tahab Portugalis jõuda märgilise tulemuseni

«Tahame seal (Portugalis - toim) poodiumile pääseda. See on ainus fookus. Esimesest katsest alates hoian gaasi põhjas ja annan absoluutselt kõik. Ja mis iganes tulemus lõpuks ka poleks, vähese pingutuse taha see ei jää,» ütles Greensmith DirtFishile.