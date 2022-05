AMETLIK ⟩ Ründetäht Haaland liitub Manchester Cityga

Guardiola põikles küsimustest meisterlikult kõrvale

Guardiola ütles, et klubid ei luba tal sel teemal sõna võtta. «Kõik teavad olukorrast, kuid ma ei tohi sellest rääkida. Mulle ei meeldi seda teha, ma peaksin midagi ütlema. Dortmund ja City ütlesid mulle, et ma ei saa midagi öelda. Ma ei oska midagi öelda, vabandust,» vältis hispaanlane konkreetseid vastuseid.

Kui tipptreenerit veel pigistati, vastas ta endiselt: «Tahaksin selle kohta midagi öelda, aga ma ei saa, sest see on protsess. Küll meil tuleb aeg, et sellest rääkida. See ei ole sellepärast, et ma ei taha (rääkida - toim), vaid sellepärast, et ma ei saa.»