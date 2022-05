Endine F1 sõitja on konkurendid välja vihastanud: ta pole enam teretulnud

Grosjeani aadressil on USAs sõna võtnud koguni tema tiimikaaslane Colton Herta. Kuigi ameeriklane ütles Grosjean küsimusi tõstatanud manöövrite kohta, et ju on tema sõidustiil lihtsalt selline, siis teine rivaal Graham Rahal polnud nii pehme, kirjutas gpblog.com

«Peame väikeseks vestluseks maha istuma ja arutama, mis pagan siin toimub. Ma arvan, et peaksime kõik kokku saama, sest ma pole ainus juht, kellel see probleem on,» vihjas Rahal, et Grosjeani sõidustiil on vastukarva paljudele teistelegi. «Ma ei ole enam kena. See tüüp pole enam teretulnud.»

Samas tuleb tõdeda, et erinevalt sõna võtnud Hertast ja Rahalist on Grosjean tänavu võtnud ühe poodiumikoha ja on punktitabelis kaheksas, teiste jaoks on esikolmikukoht jäänud seni vaid unistuseks.