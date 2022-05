Giro etapivõidule lähedal olnud Taaramäe: lootsin, et kordan oma Vuelta trikki

«Olin tänavusele Giro d'Italiale hästi valmistunud ja see etapp oli suurepärane võimalus jooksikute hulka kuuluda. Lootsin, et kordan oma La Vuelta trikki ja tänase kolmanda kohaga olin sellele üsna lähedal,» ütles Taaramäe oma meeskonna kodulehel.

Eestlast tabasid 15 km enne lõppu krambid, mis ta kõige kõrgemast mängust kukutasid. «Poodiumile pääsesin ainult tänu oma kogemustele, sest mu keha ei tahtnud täna koostööd teha. Ma ei tundnud end hästi ja mul oli raske hetk, kui López ja Kämna kiirendasid. Kuid ma teadsin, et nii pikal tõusul on võimalik hoogu lisada, nii et ma ei paanitsenud.