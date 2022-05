Manchester City tõmbaski Haalandi osavalt endale

Seegi pani maailma ahhetama. ­Haalandil on ­praeguse ­kodu­klubi Dortmundi Borus­siaga lepingust järel veel kaks aastat, ent see ei muutnud te­ma üleminekusummat ­kuidagi. City peab Haalandi eest Saksamaa tippklubile tasuma «ainult» 60 miljonit eurot. See teeb norralasest maailma kalliduselt 27. mängija, ründajate seas annab see summa 17. positsiooni.