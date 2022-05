Tanel Kangert stardib enda profitiimiga Tour of Estonial

Eestis 26.-28. maini toimuv profiratturite velotuur toob sel aastal kohale 24 tiimi, mis on kõikide aegade rekord. Üheks nendest tiimidest on ka World Touri tasemel pedaaliv BikeExchange – Jayco, kuhu kuulub ka profirattur Tanel Kangert.

Tavaliselt maikuus Giro d’Italia velotuuril pedaaliv Tanel Kangert jäi sel aastal tervisemurede tõttu suurtuurist eemale ning see avas võimaluse tulla esmakordselt Tour of Estoniale. Kangerti enda sõnul viskas ta mõtte õhku kohe, kui sai teada, et Itaalia velotuurile minek jääb sel aastal ära.

«Seekord oli nii, et kui Muhamed ei läinud mäe juurde, tuli mägi ise Muhamedi juurde. Ehk kui mind ei võetud Girole ja ei antud võidusõite, siis kutsusin ise neid siia võistlema,» rääkis Kangert. Ta ütles, et tiimi nõusse saamine läks küllaltki kergelt, arvestades, kui keeruline on korraldada logistikat, et tulla ühe võidusõidu pärast Lääne-Euroopast Eestisse.

Rääkides tiimi eesmärkidest tuuril, nentis Kangert, et eelkõige tullakse siia ikka tulemust tegema. «On palju mehi, kes eelistavad pigem siledat ja sellised etapid nagu meil siin Eestis on, võiksid neile sobida,» tõdes ta. Tiimisisest rollijaotust Kangert veel öelda ei osanud, sest see selgub lähiajal. «Ei oska veel täpselt öelda, kes kaasa võetakse, kuid ilmselt võtame kaasa kiireid mehi. Mina siin kokkuvõtte mees kindlasti pole, mul pole sellist kiirust, mida oleks vaja proloogil või näiteks esimese etapi lõpufinišis.»

Kui kolmepäevane Tour of Estonia lõppeb 28. mail, toimub päev hiljem Tartu Rattaralli. Kangert ise osales seal viimati 2010. aastal, kuid plaanib üle 12 aasta taas osa võtta. «Ütlesin tiimi bossidele väga selgelt, et pühapäeval on ka võidusõit ja nad peavad selleks siia jääma. Leian, et seda üritust tuleb võtta kui tervikut, see on komplekt,» rääkis Kangert.

Tour of Estonia võistluste direktor Indrek Kelgu sõnul tekitas Tanel Kangerti ning tema koduklubi tuleku uudis suurt elevust. «Sellist maailma tipptasemel meeskonda pole Eestis olnud ajast, mil Jaan Kirsipuu Ag2r tiimiga siin käis. Loodetavasti toob see ka üle pika aja rohkelt kaasaelajaid. Ei juhtu just tihti, et selline tiim Eestimaa teedel võistleb,» selgitas Kelk.