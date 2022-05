Norralased on Putinit kaitsva olümpiavõitja avaldusest šokeeritud

Norra suusatäht Emil Iversen ütles hiljuti avalikult välja, et ei soovi näha Venemaa suusatajaid rahvusvahelisel areenil, kuniks Vladimir Putin endiselt Venemaal võimul püsib. Ta loodab, et praegused sanktsioonid Venemaa osas jäävad piisavalt kaua kehtima.

Iversenile saatis aga sotsiaalmeedias vastuse just Stepanova, kes küttis enda avaldusega veelgi enam kirgi. «Võimuvahetust ei toimu. Ainult venelased saavad otsustada, kuidas soovime elada ja kes meie liidriks on. Välismaalaste arvamus on viimane asi, mis meid huvitab,» tõdes Stepanova.

21-aastase olümpiavõitja sõnad häirisid mitmeid Norra sportlasi. Üheks neist oli ka suusataja Helene Marie Fossesholm, kes omas varasemalt häid suhteid Stepanovaga. «Kuidas ma temaga küll tulevikus suhtlen? Eks seda ole tulevikus näha, ent sellised avaldused ei unune. Ta ei kirjutaks midagi sellist, kui ta reaalselt sedasi ei mõtleks. Tema maailmavaade on väga kaugel minu omast,» tõdes Fossesholm Norra rahvusringhäälingule.

«Ma ei oleks seda kunagi uskunud. Väga kummaline.»

Fossesholmi arvates on Venemaa sportlaste isoleerimine maailma spordist ainuõige otsus. Norralanna arvates oleks probleem, kui venelased saaksid ennast maailmale näidata, eriti arvestades, milline on nende suhtumine praegusesse olukorda. Stepanova on selle ehe näide.