Real napsas Chelsealt tähtmängija, kelle lepingusse määrati pöörane väljaostuklausel

Chelsea rivistuses maailma üheks paremaks keskkaitsjaks saanud Rüdiger oli pikalt paljude tippklubide radaril. Samas oli sakslase enda soov liituda just Madridi Realiga.

See plaan läkski Rüdigeril täide. Ta sõlmis Hispaania tänavuse hooaja meistriga 2026. aasta suveni kestva lepingu. Temast saab ka klubi üks suurema palgaga mängumehi, sest pärast maksude tasumist on tema netopalk ca 10 miljonit eurot.

Real kindlustas Rüdigeri koha pealt ka selle, et ta mängib kogu lepingupikkuse just nende rivistuses. Seda ennekõike seetõttu, et tema väljaostuklausliks määrati lausa 400 miljonit eurot.