Eesti võrkpalli tippklubid panid leivad ühte kappi

Meeskondade ühinemisel on suur roll nende kahe klubi sarnastel eesmärkidel: hariduse ja sporditegevuse sidumine, võrkpalli populariseerimine üliõpilaste seas ning noorsportlastele tasemel sportlike väljundite pakkumine. Soov on luua tugev klubipüramiid, mille osaks lisaks esindusmeeskonnale on Balti liigas osalev naiskond ning esiliiga meeskond, mis hakkab kasvatama mängijaid esindusmeeskonnale.

Tallinna Tehnikaülikooli spordiklubi juhataja Rait Käbini sõnul on ülikooli spordiklubil hea meel alustada koostööd Selveri võrkpallimeeskonnaga, kellel on aastatepikkune positiivne kuvand spordimaastikul ning kes pidevalt panustab oma noorte arengusse.

«Tekkiv võrkpallipüramiid võimaldab meil läbi spordi jõuda paljude potentsiaalsete üliõpilasteni ning rõhutada Tallinna Tehnikaülikooli kui spordist lugupidava ülikooli kuvandit. Ülikooli spordiklubi rolliks jääb esindusmeeskonna tegevuse eest vastutamine ja läbi võrkpalli üliõpilasspordi propageerimine,» ütles Käbin.

Tallinna Selver on läbi aastate olnud edukaim noorte võrkpalliklubi Eestis ning klubi esindusmeeskond on sellel sajandil tulnud üheksal korral Eesti meistriks, seitsmel korral Eesti karikavõitjaks ning samuti seitsmel korral Balti liiga tiitlivõitjaks. Klubi nimitoetaja on aastast 2005 olnud AS Selver, kes on teinud võimalikuks eesmärkide saavutamise ja andnud hindamatu panuse võrkpalliharrastuse populariseerimiseks.