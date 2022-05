Vutikohtunik Karolin Kaivoja: mängus tuleb VAR ära unustada

Kaivoja on pärit kohtunikedünastiast – nii tema isa Raul kui vend Kevin on jalgpallikohtunikud, isa vilistab lisaks veel korvpalliväljakul. Samas ei leia ta, et kohtunikuks justkui sünnitakse. «Minu lugu tundub küll selline, et pigem selleks sünnitakse, ent peres ei olnud kunagi kellelgi seda ideed, et saame jalgpallikohtunikeks.» Kaivoja koguni varjas isa eest soovi saada kohtunikuks kuni hetkeni, mil eksam oli tehtud. «Vennaga rääkisin läbi ja ta naeris kaasa, et muidugi tee ära. Aga eks see idee pidi kuskilt enda seest tulema,» sõnas ta Betsafe'i podcasti uues episoodis.

Kaivoja täidab mängus joonekohtuniku rolli. Miks ta väljakukohtunikuks ei kipu? «Olen proovinud ja siiamaani proovin umbes kord aastas – ei ole minu teema. Mulle on suluseisureegel nii hinges ja oma. Pigem olen väljaku kõrval ja üritan olla vajalik kohtunikule, kui ta abi vajab. Tunnen, et see pakub mulle rohkem rõõmu kui väljakul joosta,» sõnas ta.

Juulis algab Inglismaal naiste EM-i finaalturniir. Ettevalmistusena saadakse juuni alguses kohtunikega kokku Türgis, kus saadakse VAR-i praktikat ning kuu lõpuks minnakse Inglismaale. Olles üks 25-st abikohtunikust, tõdes Kaivoja, et suuremat kordaminekut ühe kohtuniku jaoks kui EM-i finaalturniir olla ei saa. Kas see on ka peaproov maailmameistrivõistlusteks? «Eks see on üks samm lähemal MM-ile. Ma otseselt ei mõtle selle peale, aga see on väga-väga suur asi. Juba EM on hiiglaslik mu jaoks.» Turniiriga seoses ta ei näe, et midagi olulist saaks enam valesti minna. «VAR on selja taga. See annab väikse kindluse, et Euroopa meistrit sa ära ei otsusta. Samas pole VARiga palju praktikat olnud, Eesti liigas seda ei ole võimalik saada,» selgitas ta.

VARi kasutust vutikohtunik kindlalt kaitseb ning lisab, et töö olemust see muutnud ei ole. «Kõik on ikkagi sama. VARil on teatud aspektid, kus ja millega ta saab sekkuda. Ent mängus peab VARi ära unustama – see on abivahend, olemas, kui teda vajame. Lisaks, VAR ju ka areneb.» Naine mõistab, miks on abivahend aga kriitika all. «Alguses oli VARi raske vastu võtta. Saan aru, miks arvatakse, et see jalgpalli tapab – need pausid ja ootamised. Aga mida rohkem elu edasi läheb, arvan, mõistavad ka inimesed, et seda on vaja. Me ju tahame, et meister oleks õiglane. Mida rohkem teemas sees oled, seda rohkem VARi vajalikkust mõistad.» Eesti liigas saab selleta hakkama, aga loodab, et VAR tuleb meilegi.