Ukraina spordijuht teatas, et Eesti on üks väheseid, kes neid toetab

«Täna toetavad meid Suurbritannia, kõik Skandinaavia riigid ja Poola – nemad on teinud avaliku pöördumise. Eesti ja Leedu on tegemas sama. Rohkem aga abi ei paista,» ütles Zukin.

Ukraina spordijuhi sõnul tuleb aru saada, et maailmas on olemas ka teisi veendumusi. «Ei ole nii, et ainult Ukrainal on oma arvamus. Näiteks Prantsusmaa tenniseliit lubab neid (venelasi ja valgevenelasi – toim.) Roland Garrosile, ATP ja WTA on samal seisukohal ning ITF kuskil seal vahepeal,» ütles Zukin.