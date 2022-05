Klopp tegi Haalandi kohta ennustuse

Klopp ütles, et 21-aastane ründaja muudab City tugevamaks. «Ta on hea mängija, kuid City pole kunagi olnud meeskond, kes võidab ühe mängija tõttu kohtumisi. City mängib väga spetsiifilist jalgpalli,» alustas Klopp.

«Erling hakkab tagumises postis väga palju väravaid lööma. Tal tuleb jalg lihtsalt vastu panna. Ta hakkab seda armastama. Muidugi tekib tal ka teistsuguseid olukordi. Ta oli Dortmundis paar korda vigastatud, kuid kui ta on terve, on ta tõeline elajas. Kahjuks on tegu väga hea üleminekuga,» kiitis Klopp konkurente.