VIDEO ⟩ Klavan ja Rooba saatsid värskele olümpiavõitjale sõnumi

Brasiilias peetavatel olümpiamängudel võitis Visnap kaugushüppes kuldmedali 7.43-ga. Tegu on kurtide olümpia kõigi aegade teise õhulennuga. Temast kaugemale (7.63) on hüpanud vaid Dean Barton-Smith Uus-Meremaalt 1989. aastal Christchurchis. Kõrgushüppes ületas Visnap 1.83, mis tagas pronksi.

Visnap, kes on tulihingeline Liverpooli toetaja, sai ohtralt õnnitlussõnumeid. Neist üks pärines endiselt Liverpooli keskkaitsjalt Klavanilt.

«On suur rõõm ja au olla keegi, kelle fänniks on olümpiavõitja isiklikult! Mul oli ülimalt hea meel kuulda sinu kuldmedalist kurtide olümpiamängudel. Kindlasti ei tee see uhkeks ainult mind, vaid kogu Eesti spordisõprade suurt pere. Eriti võimas on muidugi su isikliku rekordi parandus,» teatas Klavan videopöördumises.