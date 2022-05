Põlva Serviti kindlustas 16. Eesti meistritiitli

Poolajavileni visati väravaid kordamööda ning puhkama mindi seisul 15:11. Teine pooltund algas karistusvisetega, need realiseerisid Hendrik Koks ja Sillaste. Varusk ja Ots olid aga nõuks võtnud, et mängust nad enda selja taha palle visata ei luba.

See ambitsioonikas «plaan» toimis – väravapostide abiga – uskumatud seitse minutit, enne kui Tõnis Kase seisuks 17:12 pommitas. 42. minutil sai Viljandi juba kuuenda kaheminutilise karistuse ja Serviti kasutas ülekaalu hästi ära – Carl-Eric Uibo ja Hendrik Varul kasvatasid edu seitsmele väravale.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Servitil nüüd 32 ja Viljandil 28 punkti. Teist korda ajaloos hõbedani jõudnud Viljandi võib põlvalased kinni püüda, kuid omavaheliste mängude saldo on Serviti kasuks. Pronksi kindlustanud HC Tallinnal on 21 silma, järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üheksa ning Raasiku/Mistra ja SK Tapa seitsme punktiga.