Nabi ja Eesti dopingukütid vahetasid teravaid pilke ka viimase istungi saatel

Nabi oli pärast istungit väsinud, kuid lootusrikas, et langetatakse õige otsus. «Tunne on, et oleme kõik teinud. Tõendeid kogunud, eksperdid on rääkinud, aega panustanud. Olen ajanud asja avatud kaartidega, mul pole midagi varjata,» ütles Nabi pärast istungit.