Venemaa olümpiavõitja irvitab Norra laskesuusatähe üle, kes kandis Putini näoga T-särki

Samuti mõistis Christiansen hukka Venemaa sportlased, kes on pärast sõja algust president Vladimir Putini propagandaüritustest osa võtnud. Samas on mündil alati kaks poolt. «Ma ei teagi, kas nad on seal vabatahtlikult ja teevad võltsnaeratust? Kunagi ei tea, millised on tagajärjed, kui nad sellest keelduksid. Kas neil üldse lubatakse uuesti sportida? Kuid see kõik näeb kole välja. Eriti kui mõelda Stepanova kõnele. See oli kohutav!» lausus ta.