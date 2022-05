Endine maailma kolmas reket paneb Ukrainas toimuva tõttu karjääri pausile

Kaheksa kuuga maailma edetabelis tugevasti tahapoole pudenenud – kuuendalt kohalt 27. tabelireale – Svitolina tunnistas, et kodumaal lahvatanud sõda on talle keeruliselt mõjunud ning ta ei suuda praegu piisaval määral spordile keskenduda.

«Paar viimast kuud on olnud minu jaoks tõeliselt rasked ning minu õlgadele on langenud väga suur koorem. Seega leidsin, et parim otsus oleks aeg maha võtta. Tipus püsimiseks tuleb olla alati 100 protsenti valmis, seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Minu puhul see nii aga polnud,» vahendab Ukraina portaal Sport24 valgepalluri sõnu.

«Viimastel päevadel on laske ja plahvatusi olnud ka minu kodulinnas Odessas. See on vaimselt väga kurnav. Ma ei kujuta ettegi, mida tunnevad inimesed praegu Ukrainas või minu pere,» lausus Svitolina lisades, et stressi tõttu on tal taas tekkinud seljaprobleemid, mis varasematel aastatel teda pikalt kimbutasid.