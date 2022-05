Jürgen Henn enne mängu Dõnamoga: me ei tohi sõjaga harjuda. Joonas Tamm: väljakul olles keskendud ainult mängule

«Mängu esimene eesmärk on juhtida tähelepanu sõjale, et me ei harjuks pidama sõda igapäevaseks. Niisugused sündmused nagu homne mäng aitavad tähelepanu hoida. Loodetavasti suudame ka Ukraina toetuseks raha koguda,» ütles Henn.

Flora ridades pole ühtegi ukrainlast, kuid side selle riigiga on olemas Joonas Tamme näol, kes põgenes sõja alguses Ukrainast ja on Poltava Vorsklast laenul. «Väga kurb on näha seda kõike, mis Ukrainas toimub. Minu meeskonnakaaslased on Poltavas, kus praegu on vist kõik turvaline, aga üldine pilt on väga halb,» nentis Tamm.

«Vorskla meeskond harjutab Poltavas, liitunud on teiste klubide mängijaid, kes kodus harjutada ei saa. Tuli info, et juulis tahetakse minna Poolasse treeninglaagrisse, valmistumaks Konverentsiliiga mängudeks,» lisas ta.

Tamme laenuleping saab läbi juunikuuga. Kas ta naaseb seejärel Vorskla ridadesse, ei oska mängumees praegu öelda.

Sõjauudised käivad meiega kõikjal kaasas, ent Tamme sõnul jalgpalliväljakul need ununevad. «Jalgpall on selline mäng, et platsil viibides pole võimalik muudele asjadele mõelda. Keskendud mängule ja muud mõtted lähevad peast ära,» lausus ta.

Nii Tamme kui ka Hennu hinnangul kulub mäng Dõnamoga Florale igati ära. Mõlemad rõhutasid, et see aitab valmistuda mõne kuu pärast algavateks Konverentsiliiga mängudeks.

«Loodan, et tuleb atraktiivne ja sportlik mäng, et publikul oleks, mida vaadata,» märkis Henn.

«Valmistusime selleks mänguks samasuguse põhjalikkusega nagu igaks teiseks. Dõnamo on ründav meeskond, kes mängib palliga osavalt. Neid võib võrrelda Belgradi Partizaniga (Flora vastane eelmisel aastal Konverentsiliigas - toim), kes tahtis samuti ise palliga mängida ja tegutses agressiivselt.»

Dõnamo tuleb Tallinna 11 Ukraina koondislaseta, sisuliselt puudub terve põhikoosseis. Henn ei osanud hinnata, kuidas see mõjutab vastase mängupilti, kuid ühes on ta kindel: «Väljakule astuvad väga motiveeritud mängijad. Kui varumehed saavad võimaluse, tahavad nad end kõigile tõestada.»

Flora allahindlust ei tee, Henn soovib väljakule saata asjaolusid arvestades - mõni mees vajab puhkust ja roteerimist - parima võimaliku koosseisu. Kindel on see, et kaasa ei tee pühapäevases koduliiga mängus vigastada saanud Konstantin Vassiljev, kes jääb mõneks nädalaks väljakult eemale.