Rovanperä astub Portugalis tundmatusse. Latvala: see on väga masendav

Rovanperäl on MM-sarja juhtinud mõnda aega, kuid seni on ta katsetele esimesena startinud vaid asfaldirallidel. Kuigi kruusal on tegemist oluliselt raskema ülesandega, siis kirjutati Soome meedias, et 21-aastane Rovanperä on varasemalt mitmeid kordi näidanud kiiret õppimisvõimet.

Latvala ütles Iltalehtile, et kruusarallil on tavaliselt esimesena kehv startida, kuid kui ilm on olnud märg ja niiske, siis võib see olla eeliseks. «Portugalis on tavaliselt olnud kuiv ja palav. Esimesena startides on see väga raske,» ütles Latvala ning lisas, et Rovanperäl on võimalik järgmistel kruusarallidelt lihtsalt koguda nii palju punkte kui võimalik.