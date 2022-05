Venemaalt pagenud tipptreener napsab endale endise Eesti koondise juhendaja töökoha

Nädala alguses selgus, et Venemaa võrkpallikoondise soomlasest peatreener Tuomas Sammelvuo ei jätka ametis. Nüüd teatas Poola spordikanal TVP Sport, et Sammelvuo hakkab juhendama Poola kõrgliigaklubi Kędzierzyn-Koźle ZAKSA-t, mille praegune juhendaja on endine Eesti koondise peatreener Gheorghe Crețu.