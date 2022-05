Pikale veninud talv segab Hyundai ja Toyota ettevalmistusi

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et testimine kruusateedel on olnud vaevaline. «Meil on sel aastal nii palju lund sadanud, et alles maikuu lõpus on teed piisavalt kuivad ja saame läbi viia kruusateste. Talv on olnud pikk ja raske, testimiste korraldamine on praegu olnud raske,» ütles soomlane WRC kodulehele.