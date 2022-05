F1 maailmameister Sebastian Vettel: me ei tea, mida Putin teeb, ent peame ta peatama

Ka Vettel mõistab, et Soomele on see väga vajalik samm, kui soovitakse enda tagalat kindlustada. «Ma tean väga palju Soome inimesi. Soomel on Venemaaga väga pikk piiriala ning samuti pole suhted olnud just kõige paremad. Ma mõistan, et sellises olukorras vajatakse kaitset,» lausus sakslane.