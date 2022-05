Riigipea surm katkestas epeevehklemise MK-etapi

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukas andis sotsiaalmeedias teada, et 73-aastase riigipea surma tõttu on Araabia Ühendemiraatides nüüd kolmepäevane lein ning kuni teisipäevani on kõik koolid ja töökohad suletud. See tähendab, et ära jääb ka tänasele planeeritud naiste epee põhivõistlus, kuhu muidu jõudis viis eestlannat.