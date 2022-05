Rindel käinud Ukraina poksitäht sai hakkama ajaloolise saavutusega

Ussõkil on võimalus peagi taas tõestada, et ta ongi maailma parim poksija. Ta läheb juulis vastamisi briti Anthony Joshuaga, kellelt ta võttis võiduga 2021. aastal kõik tiitlid. Ukrainlase ettevalmistus tähtsaks lahinguks pole mõistagi olnud ideaalne, kuna sarnaselt paljude Ukraina meestega astus ta 24. veebruaril vastu Ukraina territooriumile tunginud Venemaa vägedele. Pärast mõnda nädalat rindejoonel lahkus Ussõk eriloal Ukrainast, et valmistuda just Joshuaga kohtumiseks.