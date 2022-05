Ukraina sportlane ei mõista, miks venelased ei usu, mis Ukrainas toimub

Amosov on üks neist Ukraina sportlastest, kes pärast sõja puhkemist relva haaras ja ta tegutses Kiievi territoriaalkaitseüksuses. Nüüd kirjeldas ta seda, mida sõja puhkedes nägi.

«Ma nägin ühte olukorda, kus sõdur jooksis laps käte vahel. Lapse asjad olid kõik verega kaetud, kuid see ei kuulunud talle, vaid ta isale. Ema jooksis nende järel. Ma ei tea, mis juhtus lapse vanematega, aga seda oli väga raske vaadata.

«Ma ei mõista, miks inimesed ei usu seda, mis siin toimub. Nad (venelased - toim.) arvavad, et siin toimub «erioperatsioon», kus päästetakse inimesi. Aga kui sa vaatad, mis toimub Mariupolis või teistes linnades, mis Ukrainas kannatada on saanud ja paljud tsiviilelanikud, kes tahtsid lihtsalt elada, on surnud. Nad ei tahtnud sõda, nad olid kõige rahul,» toonitas Amosov.