Meedia: vastuoluline iluuisutreener Tutberidze põgeneb Venemaalt USAsse

Ametlikult on tema lahkumise põhjuseks külaskäik USAs Bostonis elava tütre Diana Davise juurde. Ometi spekuleeritakse, et ta ei pruugi enam Venemaale naasta, sest nüüd on tema ühismeediast kadunud ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga tehtud pildid. Lisaks ei osalenud ta üritusel, kus Putin kohal oli.