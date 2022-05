Alatu käik: korteriomanik varastas keset sõda ukrainlasest maailmameistri üürikorterist asju

«Ma poleks isegi osanud oodata ja ette kujutada, et meie riigi jaoks nii raskel ajal on inimesi, kes proovivad rahamägesid teenida ja ebakõla tekitada,» alustas Boldõrev Xsportile antud intervjuud.

Kiirronija kirjeldas, kuidas veebruari lõpus helistas tema korteri omanik ja uuris, kas Boldõrev on terve ja viibib seal. Korteriomanik avaldas soovi, et sportlane maksaks järgmise kuu üüri ettemaksuna, kuid Boldõrev seda ei teinud ja märtsi keskel andis ta teada, et ei plaani Saksamaalt nii pea kodumaale naasta.

«Ta ütles, et nii ei saa. Ma mõistsin, et ta tahab, et asjad kokku pakiksin ja lahkuksin. Ütlesin, et ei saa kõike korraga kaasa võtta. Minu jaoks oli põhiline enda ja lähedaste turvalisus. Olen Donetskist pärit ja tean väga hästi, et asjad ei ole elus kõige tähtsamad,» rääkis ronija.

Hiljem, kui tema sõbrad läksid korterisse jäänud asjadele järele, olid lukk välja vahetatud. «Tal ei olnud õigust seda teha. Ta ütles, et nad tuleksid tagasi ja tema sõber võtab nad vastu ning annab kõik. Kui nad jõudsid, siis härra seisis seal paari kotiga, kus polnud väga midagi. Ülejäänu kohta ütles ta, et ma pean tõestama, et asjad mulle kuuluvad,» ütles Boldõrev, kes tunneb juhtunu pärast häbi ja lubas asja kohtusse anda.