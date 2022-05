Võrkpall purjetab ammuste viljade peal, kuid mis saab tulevikus?

Eesti viimase kümnendi edukaim olümpiakavva kuuluv pallimänguala on igasuguse kahtluseta olnud võrkpall: mehed on jõudnud EM-finaalturniirile 2013, 2015, 2019 ja 2021, viimati korraldati seda ise. Lisaks üllatasid mõni aasta tagasi meid ka naised, kes jõudsid samuti Vana Maailma tšempionaadile. Kas säärane edu võiks volleplatsidel jätkuda või on tegemist pelgalt heade aastakäikudega ning peagi ootab meid ees vähikäik?