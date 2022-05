Lõiv tegi MK-etapil karjääri ühe parema esituse

«Viimastel päevadel on mul seedimisega probleeme olnud ja seetõttu tundsin end starti minnes suhteliselt «tühjana»,“ ütles Lõiv jalgrattaliidu pressiteenistusele. «Siiski sain hea stardi ja proovisin esimestel ringidel ettepoole jõuda, aga jäin kahel korral kukkumise taha kinni ja vajusin tahaotsa tagasi. Alles sõidu teisest poolest hakkas grupp natuke lagunema ja igal ringil oli kaks pisikest tõusuosa, kus pandi endast kõik välja. Mul oli üpris raske iga äraminekukatsega kaasa minna, seega hoidsinpigem oma tempot. Viimasele ringile minnes oli kogu energia otsas ja lihtsalt kannatasin, teades et seljataga istub päris mitu inimest. Finišisprindis suutsin oma grupis teisena lõpetada, mis andis kümnenda tulemuse. Nüüd on vaja kõht korda saada ja pühapäevaks ära taastuda.»