Ukrainlaste üleelamisi ilmestas Dõnamo pressikonverents - jalgpallur poetas pisaraid

«Esmalt soovin tänada Florat, kes võttis meid niisugusel raskel ajal vastu. See on meile väga tähtis, et saame jalgpallimängu abil pöörata tähelepanu meie riigis valitsevale olukorrale,» ütles Hussijev alustuseks.

Seejärel küsiti Andrijevskilt, kuidas väljakul viibiv mängija tunnetab kaht poolt - esiteks sportlikku, kuid teisalt Ukrainas toimuvaga seonduvat? Jalgpalluril tõusis klomp kurku ning ta märkis, et seda on keeruline sõnadesse panna. Seejärel peitis ta näo pikkadeks sekunditeks kätesse.

Andrijevski poetas mõne pisara, aga jätkas peagi: «Mõtlen meie rahva peale, kel on praegu väga keerulised ajad. Usun, et see võitlus lõpeb meie võiduga. Täname kõiki Euroopa riike, kes toetavad Ukrainat. Koostöös suudame need fašistid alistada. Dinamo klubi aitab oma tegevusega meie riiki praegu niimoodi, nagu suudame ja oskame seda kõige paremal moel.»