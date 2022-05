VIDEO ⟩ Magnus Kirdi rivaal põrutas Doha teemantliiga etapil ajaloo viienda tulemuse

Tol hetkel oli see mõistagi liidritulemus, kuid mõni hetk hiljem viskas tšehh Jakub Vadlejch omakorda 90.88. Sellele oli aga Petersil vastus olemas: viimases voorus võttis ta 800 g kaaluva viskevahendi kätte ja saatis selle 93.07 peale.

Nõnda tõusis Peters hoobil ajaloo viiendaks meheks, enamat on suutnud vaid Aki Parviainen (93.09), Thomas Röhler (93.90), Johannes Vetter (97.76) ja mõistagi maailmarekordimees Jan Železny (98.48).

Magnus Kirdi Eesti tippmark on 90.61, millega ta hoiab kõigi aegade edetabelis 19. kohta. Milline on tõrvalase tase hetkel, on aga miljoni dollari küsimus, sest korralikult pole Kirt saanud oda visanud juba ligemale tuhat päeva.