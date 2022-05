Kümnevõistluse maagilist piiri rünnanud eestlane parandas isiklikku rekordit 493 punktiga

Nõnda kogus Simulask avapäevaga 4279 punkti, millega hoiab Tejaswin Shankari (4346) järel teist kohta. Teisel päeval samas rütmis jätkates pole välistatud, et Eesti kümnevõistlus võib peagi juurde saada uue 8000-punkti-mehe. Praegu on meil neid 19.

Nõnda on pärast seitset ala tõusnud Simulask võistluste uueks liidriks. Tal on juba praegu koos 5832 punkti ning rekordgraafikut edestab ta sellega 429 punktiga. 8000 piiri alistamiseks on vaja veel mitut eneseületust, ent vaadates senist võistlust, siis poleks see enam ime.