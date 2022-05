Ukse pealt minema saadetud Venemaa spordijuhid leiavad, et britid teevad neile kambakat

«Kahjuks meie argumente isegi ei kuulatud,» vahendab portaal Inside The Games FRRi aseesimehe Kirill Jašenkovi öeldut. «Enne kohtumist vestlesin mitmete nõukogu liikmetega ning kulisside taga nad toetasid meid, kuid lõpuks oli kolm neljandikku häältest ikkagi meie vastu.»

Mõistagi oli Jašenkovi jaoks selge, miks nii hääletati. «Maailma ragbiliidu nõukogu on lihtsalt brittide väga suure mõju all ning nemad juhivad ju ka meievastaseid sanktsioone,» viitas ta ilmselgele kokkumängule ning lisas, et venelased ei kavatse kaebustega seoses püssi põõsasse visata ning pöörduvad õigluse saamiseks järgmiste instantside poole.