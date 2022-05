Eesti vollekoondis tegi korduskohtumises Ukrainaga sõbraliku viigi

Oliver Lüütsepp ütles, et mõlemad peetud mängud täitsid oma ülesande. «Tore, et saime mängida pingelise ja huvitava neljanda geimi lõpu, arvan, et saalis publikule ka meeldis. Kokkuvõttes – blokis olime head. Kindlasti mehed tahtsid, aga kuidagi ei osanud võidelda mingitel hetkedel pallide pärast. Oleks tahtnud rohkem võitluslikkust näha. Rünnakul olime natuke lahjemad kui eilne sats. Aga kokkuvõttes täitsid need mängud oma eesmärki, kõik said mängida läbi kahe päeva,» sõnas Lüütsepp.